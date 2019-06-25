İdlib’de iki ayda 487 sivil öldü

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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Esad ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran arasında gerçekleştirdiği saldırılarda 487 sivilin öldüğünü, bin 495 sivilin yaralandığını bildirdi. SNHR raporunda, Esad rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırılarının sürdüğü anımsatıldı. Esad rejimi ve destekçileri, İdlib'in güney kırsalı, Hama ilinin kuzey kırsalı ve Lazkiye ili kırsalında çok sayıda yerleşime hava ve kara saldırıları düzenlemişti. Raporda rejimin bu yılın başından itibaren kontrol ettiği bölgelerde 71'i çocuk, 90'ı kadın bin 478 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.Öte yandan terör örgütü YPG/PKK, Azez'e bağlı Mare'daki ÖSO unsurlarına saldırı düzenledi. 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.