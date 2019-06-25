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'deki sözde emiri, koalisyon güçlerince yakalandı

öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütü 'ın 'deki sözde emiri Ebu Usame el-Muhacir'in yakalandığını duyurdu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 20:52 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 20:52
Yemen'deki sözde DEAŞ emiri, koalisyon güçlerince yakalandı

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Türki el-Maliki'nin Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasına göre, koalisyon güçleri ile Yemen birlikleri 3 Haziran'da düzenlediği ortak operasyonda, örgütün mali işlerinden sorumlu Muhacir ile bazı üyelerini yakaladı.

Maliki, operasyonun nerede düzenlendiği ya da yakalananların akıbetiyle ilgili bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamalarda, Muhacir'in 2010-2015 yıllarında El-Kaide'nin yöneticilerinden olduğu ancak 2015'te DEAŞ'a geçtiği ve 2017'den bu yana da örgütün Yemen'deki yöneticiliğini yaptığı ifade edilmişti.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Yemen'deki sözde DEAŞ emiri, koalisyon güçlerince yakalandı
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