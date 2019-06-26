BM Raportörü Agnes Callamard'dan Kaşıkçı cinayeti açıklaması

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın açıklamalarından satır başları;

Suudi yetkililer tarafından yürütülen soruşturma komuta zincirini ortaya çıkarma konusunda başarısız oldu. Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prens ve Al Kahtani'nin sorumluluğunun tespiti için daha detaylı soruşturma çağrısı yapıyorum.

RAPOR GEÇEN HAFTA AÇIKLANMIŞTI

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Suudi Veliaht Prensin cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Hürriyet'in haberine göre; Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.

Raporla ilgili AA muhabirine konuşan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi. Bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.