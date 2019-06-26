Filistin davasını ortadan kaldıracak plan devrede

ABD'nin İsrail- Filistin meselesine çözüm bulmak iddiasıyla hazırladığı ve Yüzyılın Anlaşması olarak nitelenen planın tüm tepkilere rağmen hayata geçirilmesi için adımlar atılmaya başlandı. Bahreyn'de dün ABD'nin iş birliğinde Refah İçin Barış adlı ekonomi çalıştayı başladı. Yüzyılın Anlaşması'nın ilk ayağı olan çalıştayda Filistin'e yapılacak ekonomik yardımlar masaya yatırıldı.

Filistin yönetiminin "Katılmayın" çağrılarına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Fas ve Katar'ın çalıştaya katılacağı duyuruldu. İsrail'in de çalıştayda olacağı açıklanmıştı. Yüzyılın Anlaşması'nın ekonomi paketi Filistinlilerin lehine gibi gözükse de planın siyasi ayağının Filistin davasını ortadan kaldırmayı hedeflediği belirtiliyor. Ekonomi kısmında, Filistin ve komşu ülkeleri kapsayan 50 milyar dolardan fazla yatırım fonu bulunuyor. Filistin ekonomisine ivme kazandıracağı iddia edilen projelerin finansmanını Körfez ülkelerince karşılanacak.

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YENİ FİLİSTİN İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump ile danışmanı olan damadı Jared Kushner'in hayata geçirmek istediği planın siyasi ayağı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak detaylarına ilişkin uluslararası basında birçok haber yer alıyor. Buna göre İsrail, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Hamas arasında üçlü bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile Gazze Şeridi'nde "Yeni Filistin" adlı bir Filistin devleti kurulacak.

ABD yönetimi tarafından yalanlanmayan belgeye göre, plan, Filistin yönetiminden Filistin davasının temel direklerini oluşturan Doğu Kudüs'ün başkent olması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılması ve İsrail tarafından yerlerinden edilen milyonlarca Filistinlinin geri dönüş hakkı gibi birçok konuda taviz vermesini isteyen maddeleri içeriyor.