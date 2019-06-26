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Kahreden görüntü! Aylan bebeği hatırlattı

Yeni bir hayat arayışıyla 'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın görüntüsü, 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 12:31
Kahreden görüntü! Aylan bebeği hatırlattı

Yeni bir hayat arayışıyla 'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken sınırındaki Rio Bravo nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria'nın görüntüsü, 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

Meksika'da yayın yapan La Jornada gazetesinde çıkan habere göre, El Salvadorlu Oscar ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçerken hayatını kaybetti.

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Kahreden görüntü! Aylan bebeği hatırlattı
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