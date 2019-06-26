Son dakika: Heniyye'den Katar, Mısır ve BM'ye çağrı

Bahreyn'in başkenti Manama'da dün başlayan ve bugün de devam eden ekonomi çalıştayına tepki için Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan Heniyye, İsrail'in dün Gazze'deki tek elektrik santrali için akaryakıt girişini durdurmasını, "Filistin halkının Büyük Dönüş Yürüyüşleri faaliyetleriyle elde ettiği haklarına karşı açık bir saldırı" şeklinde değerlendirdi.

Bunun ayrıca İsrail ile Gazze ateşkesindeki ara bulucuların rolünü göz ardı etmek olduğunu ifade eden Heniyye, Gazze'deki ablukayı sonlandırmaya çalışan ülkelere saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Heniyye, "İsrail ile Gazze arasındaki ateşkeste ara buluculuk yapan ülkeler, İsrail'in bu anlaşmanın gereklerini yerine getirmesi noktasında sorumluluklarını üstlenmeli." dedi.

BAHREYN ÇALIŞTAYI

Konuşmasında Bahreyn Çalıştayı'na da değinen Heniyye, "Hamas, Gazze ve Batı Şeria'daki ablukanın kaldırılmasına, Filistin halkına yardım edilmesine ya da işgal güçlerinin neden olduğu sorunların ortadan kaldırılmasına karşı değil. Ancak bunlar için ayrılan para politize edilmemeli." diye konuştu.

Heniyye, bu sıkıntıların sonlandırılması için sunulan fonla ilgili herhangi bir şart koşulmaması gerektiğini, ayrıca Kudüs, Filistin'in değişmez değerleri, egemenlik, mültecilerin geri dönüş hakkı, silahlı mücadele ve direniş aleyhinde de olmaması gerektiğini vurguladı.

Bahreyn Çalıştayı'nda Filistin meselesinin yanında yer alan ülkelerin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Heniyye, çalıştayın yapılmasını reddeden ve Filistin bayrağı taşıyan Bahreyn halkına da selamlarını iletti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI KAPSAMINDAKİ İLK ORGANİZASYON

ABD öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde dün başkent Manama'da başlayan "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılıyor. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak ediyor.

Çalıştay, bugün sona erecek.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Bu haberlere göre plan, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "Yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.