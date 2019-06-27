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'da saldırıları: 29 ölü

'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü 'ın düzenlediği silahlı saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 18:34 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 18:36
Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 29 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt üyelerinin Borno eyaletine bağlı Mobbar ve Guzamala köylerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 29 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken, birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Birçok evin kundaklandığı saldırılarda, örgüt üyeleri bölge sakinlerinin yiyeceklerini çaldı.

Öte yandan Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir, Yobe eyaletine Gonori bölgesinde örgüte karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiğini, örgüte ait mühimmat ele geçirildiğini belirtti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 29 ölü
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