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10 uçağından sadece biri

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Giriş Tarihi: 29.6.2019
10 uçağından sadece biri
Yıldız Savaşları serisinin Han Solo'su ünlü oyuncu Harrison Ford ailesi ile birlikte 18 milyon dolarlık jetine binerken görüntülendi. Aynı zamanda tecrübeli bir pilot olan 76 yaşındaki Ford'un 10 adet uçağı var. En son 2015'te PT-22 uçağı ile Kaliforniya sahilinde yaptığı kaza ile de hatırlanan ve yaptığı kazalarla sık sık gündeme gelen aktör 52 yaşında uçuş dersleri almaya başlamış. "Uçmak güzel bir müzik gibidir: ruhu besler ve canlandırır" diyen Ford, "Uçmayı çok seviyorum, hatta sık sık sadece bir çizburger için kıta değiştiriyorum" diyor.
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10 uçağından sadece biri
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