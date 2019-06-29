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satılık değil!

Giriş Tarihi: 29.6.2019
Filistin satılık değil!
Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk ve Yüzyılın Anlaşması ile ilgili , Bahyern'da düzenlenen Manama Çalıştayı'na tepki olarak yaptığı açıklamada, "Filistin alınıp satılacak bir mal değildir" dedi. Hamas'ın internet sitesinden açıklamalarda bulunan Ebu Merzuk, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı için "Filistinlilerin haklarını ve değerlerini hiçe sayan her türlü anlaşma bozulacaktır" değerlendirmesini yaptı ve "Filistin alınıp satılacak bir mal değildir. Filistinlilerin hakları alınamaz ve satılamaz" dedi. Ebu Merzuk, Filistin yönetimine, halkıyla birlik olma, yok edilme planları yapılan Filistin davasını savunma, Gazze Şeridi'ne ablukayı kaldırma ve Filistinli tüm grupların katıldığı bir toplantı organize etme çağrısında bulundu.
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Filistin satılık değil!
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