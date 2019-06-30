BM’den Yüzyılın Anlaşması uyarısı

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BirleşmişMilletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lynk, "Uluslararası toplum, İsrail'in Filistin'i işgaline son verilmesi için yapılan herhangi bir öneride ve İsrail- Filistin ihtilafının adil şekilde çözümünde uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasında ısrar etmelidir. Bir barış planı, uluslararası hukuk çerçevesi olmadan başarısız olacak" dedi.