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’den uyarısı

Giriş Tarihi: 30.6.2019
BM’den Yüzyılın Anlaşması uyarısı
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayın ardından yaptığı yazılı açıklamada, isim vermeden ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lynk, "Uluslararası toplum, İsrail'in Filistin'i işgaline son verilmesi için yapılan herhangi bir öneride ve İsrail- Filistin ihtilafının adil şekilde çözümünde uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasında ısrar etmelidir. Bir barış planı, uluslararası hukuk çerçevesi olmadan başarısız olacak" dedi.
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BM’den Yüzyılın Anlaşması uyarısı
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