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Prensesi kayıplara karıştı

Giriş Tarihi: 30.6.2019
Dubai Prensesi kayıplara karıştı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri El Makdum'un en genç eşi Ürdün Kralı'nın kızı Prenses Haya El Huseyin'in Almanya'ya sığındığı ve kaçışına Alman diplomatlarında yardımcı olduğu ileri sürüldü. Haberlerde geçen yıl boşanan Prenses Huseyin'in iki çocuğu ile birlikte kaçtığı kaydedildi. Arap basınına göre, BAE ile Almanya arasında diplomatik kriz yaşanabilir. Makdum'un geçen yıl da kızı Latife'nin Fransız diplomatların yardımı ile kaçtığı ileri sürülmüştü. ABD'den sığınma talep eden Latife Makdum ardından ortadan kaybolmuştu.
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Dubai Prensesi kayıplara karıştı
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