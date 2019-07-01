Bakanın konvoyuna saldırı: 2 ölü

BUGÜN NELER OLDU

LÜBNAN Mülteci İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Salih Garib'in konvoyu, başkent Beyrut'un doğusunda yer alan ve Dürzilerin çoğunlukta olduğu Cebel-i Lübnan vilayetindeki Aley bölgesinde silahlı saldırıya uğradı. Maruni Hristiyan Özgür Yurtseverler Hareketi lideri ve Dışişleri Bakanı Cibran Basil'in Aley'e ziyaret planının bölge halkı Dürziler tarafından protesto edildiği sırada yaşanan olayda, Bakan Garib'in 2 koruması yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Garib, ayrıca bölgede gerginliği daha fazla artırmama çağrısında bulundu. Özgür Yurtseverler Hareketi'nden yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Basil'in, birkaç günden beri yolları kapatan ve lastik yakan İlerici Sosyalist Partisi destekçileri ile güvenlik güçleri arasında herhangi bir olay yaşanmaması için Aley bölgesine planladığı ziyareti iptal ettiği belirtildi.