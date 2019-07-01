Hafter’e hak ettiği cevap: Bedeli çok ağır olacak

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter güçleri sözcüsünün Türkiye'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir" dedi.Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde değerlendirmelerde bulunan Akar, Libya'da Trablus'a gerçekleştirdikleri saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiğinin hatırlatılması üzerine Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini vurguladı. Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine dikkati çe-ken Akar, şunları kaydetti: "Böl gede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir."ABD destekli darbeci Halife Hafter'e bağlı miliser Libya'da 6 Türk vatandaşını rehin aldı. Hafter güçlerinin bu zorbalığına Türkiye'den sert uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından 6 vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" denildi. Bakanlık, Libya'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, PKK'ya yönelik operasyonlarda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialara istinaden Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarını dün bakanlığa çağırdı. Maslahatgüzara, yapılan açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilirken, Türkiye'nin teröristlere yönelik (sınır ötesi) operasyonlarının kararlılıkla süreceği bildirildi.Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirdi. Geçtiğimiz günlerde Hafter güçleri için kilit önemde olan Giryan bölgesinin kontrolünün ulusal hükümete geçmesinin ardından, Giryan'da ele geçirilen Hafter güçlerine ait Amerikan Javelin tanksavarları gazetecilere gösterildi.