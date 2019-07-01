Kaddafi’yi öldürmesi için CIA destek vermiş... Libya'daki halife Hafter kimdir?

4 Nisan'da, bölgede savaş ağası olarak isimlendirilen Hafter, Libya Ulusal Ordusuna (LNA) uluslararası alanda tanınan hükümetin bulunduğu başkent Tripoli'ye ilerlemesini emretti. LNA, amacının güvenliği sağlamak ve silahlı çetelerle ve "terörizmle" mücadele etmek olduğunu iddia ediyor. Libya'daki gelişmeler ile ilgili uluslararası arenada hakim olan görüş, Hafter'in bütün ülkenin askeri kontrolünü ele geçirmek için harekete geçeceği... Peki, son günlerde bu kadar çok konuşulan Hafter kimdir?

LİBYA'NIN HALİFE HAFTER'İNİN KARANLIK HAYATI

BM destekli Ulusal Anlaşma Hükümeti'nden (GNA) Başbakan Fayez al-Serraj, Trablus'u savunacaklarına yemin ederek, Bingazi kentinde popüler olan Hafter'i İslamcıları sürgün etme rolüyle ve darbe girişiminde bulunmakla suçladı.