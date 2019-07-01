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Kaddafi’yi öldürmesi için destek vermiş... 'daki kimdir?

’da artan gerilim ve son günlerde alıkonulan Türk vatandaşlarının serbest bırakılmasının ardından gözler Libya’ya çevrildi. Sadece değil, dünya gündemini de meşgul eden bir isim var: . "Halife Hafter kimdir?" sorusu dünyada olduğu gibi ’de de araştırılıyor. Halife Hafter, 40 yıldan uzun bir süredir Libya siyasi sahnesinin bir parçası. İşte Halife Hafter ile ilgili merak edilenler...

ABDULHAY SELİM DÜNDAR
ABDULHAY SELİM DÜNDAR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 17:35
Kaddafi’yi öldürmesi için CIA destek vermiş... Libya'daki halife Hafter kimdir?

4 Nisan'da, bölgede savaş ağası olarak isimlendirilen Hafter, Ulusal Ordusuna (LNA) uluslararası alanda tanınan hükümetin bulunduğu başkent Tripoli'ye ilerlemesini emretti. LNA, amacının güvenliği sağlamak ve silahlı çetelerle ve "terörizmle" mücadele etmek olduğunu iddia ediyor. Libya'daki gelişmeler ile ilgili uluslararası arenada hakim olan görüş, Hafter'in bütün ülkenin askeri kontrolünü ele geçirmek için harekete geçeceği... Peki, son günlerde bu kadar çok konuşulan Hafter kimdir?

LİBYA'NIN HALİFE HAFTER'İNİN KARANLIK HAYATI

BM destekli Ulusal Anlaşma Hükümeti'nden (GNA) Başbakan Fayez al-Serraj, Trablus'u savunacaklarına yemin ederek, Bingazi kentinde popüler olan Hafter'i İslamcıları sürgün etme rolüyle ve darbe girişiminde bulunmakla suçladı.

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Kaddafi’yi öldürmesi için CIA destek vermiş... Libya'daki halife Hafter kimdir?
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