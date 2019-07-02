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Son dakika: 'dan açıklama! programını için iptal etmedi

Sosyal medyaya bomba gibi düşen ' öldü mü?' haberi anında gündem olmuştu. Gelen ilk bilgilere göre ABD yetkililerinin programlarını iptal ederek 'a döndükleri ve acil koduyla toplandıkları yazılmıştı. Beyaz Saray'dan durumla ilgili son dakika açıklaması geldi. Buna göre: ''nin programını iptal etmesi olağanüstü bir durum değil.' ifadeleri kullanıldı. Aynı dakikalarda Kremlin'den de bir açıklama gelirken, Putin'in programını iptal etmesinin sebebinin, hayatını kaybeden 14 denizci için olduğu ifadeleri kullanıldı. Her iki tarafta Trump'ın öldüğü iddiasını yalanlamış oldu.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 20:48 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 21:08
Son dakika: Beyaz Saray'dan açıklama! Pence programını Donald Trump için iptal etmedi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in New Hampshire eyaletine yapacağı seyahatini son anda iptal etmesi soru işaretlerine neden olurken, Beyaz Saray acil bir durum olmadığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, New Hampshire'a yapacağı seyahatini son anda iptal etti ve Washington'da kaldı.

Amerikan medyasında çıkan "Pence acil bir görüşme için Beyaz Saraya çağrıldı" haberlerinin ardından Pence'in Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Farah, "Başkan Yardımcısının Washington'da kalmasını gerektiren bir durum ortaya çıktı. Acil bir durum yok. Kendisi en kısa sürede New Hampshire'a ziyaretini yeniden planlayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili, "Konu Başkan veya Başkan Yardımcısının sağlık durumuyla ilgili değil. Ulusal güvenlikle ilgili de değil." dedi.

Beyaz Saray, Pence'in seyahatini neden iptal ettiğine açıklık getirmezken, Mike Pence'in Washington'da kalacağını ancak spesifik olarak Beyaz Saraya çağrıldığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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Son dakika: Beyaz Saray'dan açıklama! Pence programını Donald Trump için iptal etmedi
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