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tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? 2019 yılı Güneş tutulmasının burçlara etkisi nedir?

Doğa olaylarının muhteşem döngüsü olan ikinci tutulmasına saatler kaldı. Bununla birlikte Güneş tutulmasının ise fark edilir cinsten. Vatandaşlar ‘’ ne zaman, burçlara etkisi nedir? Sorularına yanıt arıyor. Sıcak havaların yaşanmasıyla birlikte bilimsel olarak Güneşe en yakın zaman dilimine giriyoruz. Yılın ilk önemli tutulması, 5-6 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşmiş ve Türkiye'den izlenememişti. Bu tutulmanın izlendiği bölgelerde; doğa olayları, toplumsal olayları, aşırılığa kaçan her türlü olayı görebiliriz. Bu doğa olayları kısa süreli olacak. Peki ? Burçlara etkisi nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:21
Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta izlenecek? 2019 yılı Güneş tutulmasının burçlara etkisi nedir?

Yılın en önemli zamanlarından biri olan tutulması ne zaman, hangi gün merak ediliyor. Sıcaklıkların gözle görülür bir biçimde artış göstermesiyle birlikte ayın yörüngedeki yeri belli olacak. Her 18 ayda bir gerçekleşen Güneş tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak araştırılıyor. Bu tutulmada hangi burç ne kadar etkilenecek sizler için araştırdık. Dünya saatiyle 19.24'de (TSI:16.24)gerçekleşecek bu muhteşem doğa olayı, NASA'ya göre yaklaşık 4 dakika 33 saniye sürecek. Peki 2019 ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar…

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Güneş'in kısmen ya da tümüyle örtülerek karanlığa bürünmesi olarak adlandırılan Güneş Tutulması ne zaman, burçlara etkileri nelerdir sorularının yanıtları haberimizin devamında yer alıyor.

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