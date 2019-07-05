Dört bir yanda felaket

Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Fil Dişi Sahilleri ve Mali uyruklu 5 kişiyi kurtaran ekipler 81 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ın Gracias a Dios burnuna yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta, 73 kişiyi taşıyan Capitan Waly isimli teknen battı. 26 balıkçı dalgıç hayatını kaybetti. Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Jose Domingo Meza, teknedeki 73 kişiden 47'sinin kurtarıldığını açıkladı.

Pakistan'ın İndus Nehri'nde ise bir teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Shangla bölgesinden Haripur'e giden 50 kişinin bulunduğu teknedeki 31 kişinin ise kaybolduğu bildirildi. Yetkililer, teknedeki 15 kişinin ise yüzerek kıyıya ulaşmayı başardığını aktardı.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Kaiyuan kentinde meydana gelen kasırgada 6 kişi hayatını kaybetti, 190 kişi de yaralandı. 15 dakika süren kasırganın 3 bin 600 yapıya zarar verdiği, bir milyon insanı da etkilediği kaydedildi.

Hindistan'ın Ratnagiri bölgesinde ise yoğun yağışlar nedeniyle Tiware Barajı' çöktü. 15 kişi hayatını kaybetti. 8 kişi aranıyor.

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki sellerde ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

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