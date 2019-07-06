Meğer Alfonso’nun fişini çekmemişler

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de bir aile, kaybolan yakınlarının yoğun bakımda ve durumunun umutsuz olduğunu öğrenince yaşam destek ünitesini kapatma kararı verdi ancak daha sonra ölümüne karar verilen kişinin başkası olduğu öğrenildi. Ailenin kayıp yakını ise bir barbeküde aniden ortaya çıktı. ABD Chicago'da bir arabanın altında ağır yaralı, çıplak ve yüzü tanınmayacak hale getirilmiş bir şekilde bulunan 69 yaşındaki Elisha Brittman'ın kimliği, kaldırıldığı hastanede Alfonso Bennett zannedildi. Bir süredir yakınlarını arayan Bennett ailesine ise, hastaneden gelen bir telefonla Bennett'in bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu bilgisi verildi.Aile ise, tedavisine cevap vermeyen yakınlarının yaşam destek ünitesinin sonlandırılmasına karar verdi ve hasta bir süre sonra öldü. Acı gerçek öldüğü zannedilen Alfonso Bennett bir barbeküde aniden ortaya çıkmasıyla anlaşıldı. Gerçekte ölen Brittman'ın kayıp olduğuna inanan ailesi ise yakınlarının bulunduğunu ölümünden sonra öğrendi. Ölen kişinin gerçek kimliği ise morga parmak izinin incelenmesi sonucunda ortaya çıktı. İki aile de, kimlik tespiti konusunda kendilerini yanlış bilgilendiren Chicago Mercy Hastanesi'ne yanlış ölüm davası açtı.