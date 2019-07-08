24 yıl sonra kardeşini eşyalarından tanıdı

Sekiz binden fazla Bosnalı Müslümanın öldürüldüğü Srebtenitsa katliamının üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen, bazı kurbanların kemikleri yeni bulunuyor. Bunlardan 33'ü, perşembe günkü törende Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilecek. Soykırım kurbanlarının yakınlarından Nura Begovic, açılan toplu mezarda kardeşi Adil Suljic'in de olduğunu ancak ayakkabısı, kol saati ve anahtarlarından anlayabildiğini söyledi. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kişinin cesedine ulaşılamazken, defnedilen kurbanların birçoğunun da sadece birkaç kemiği toprağa veriliyor.



SOYKIRIMIN ACISI DİNMEDİ

Bu yıl defnedilecek 33 soykırım kurbanından biri olan Adil Suljic'in de aradan geçen 24 yıla rağmen sadece el kemiklerine ulaşıldı. Suljic'in kız kardeşi Nura Begovic, "bir mezarı olsun ve sonsuz huzura ulaşsın" diye kardeşinin birkaç kemiğini 11 Temmuz'da anıt mezarlığa defnedecek. Ülkenin doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edilmişti. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda hunharca katletmiş ve toplu mezarlara gömmüştü.



ALMANYA'DA BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ

Almanya'nın Dortmund kentinde, bin 500 kişi Srebrenitsa'da katledilen 8 binden fazla insan için "Barış Yürüyüşü" düzenledi. Yürüyüşe Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci de katıldı.

BU YIL 33 KURBAN DAHA DEFNEDILECEK

Bu yıl da 33 soykırım kurbanının defnedileceği Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 610 kurban defnedildi. Aradan 24 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.