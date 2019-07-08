Nijerya'daki çatışmalardan 7 milyondan fazla kadın etkilendi

UNFPA Nijerya temsilcisi Dr. Eugene Kongnyuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde 7,1 milyon kadın ve kız çocuğunun Boko Haram saldırılarından etkilendiğini ve bunlardan yaklaşık 4 milyonunun tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Kongnyuy açıklamasında, "Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerindeki çatışmalarda büyüyen insani kriz nedeniyle 2,3 milyon kız çocuğu ve 1,6 milyon kadın tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor." dedi.

Dünya genelinde, her gün önlenebilir sebeplerden hamile 800 kadının öldüğüne dikkati çeken Kongnyuy, bu oranın Nijerya'da tıbbi yetersizlikler nedeniyle günlük ortalama 111 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Kongnyuy, "Nijerya'da yağmur sezonunun başlaması nedeniyle salgın hastalık riski de artmakta ve bu durum özellikle kadın ve çocuklar için tehlike oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.