'S-400 Konusunda Türkiye Haklı'

Uzun yerel sec¸im do¨nemi geride kaldı. S¸imdi Tu¨rkiye'nin o¨nu¨nde sec¸imsiz do¨rt sene var. Bu do¨nemde dıs¸ politikadan savunma sanayiine, ekonomiden egˆitime pek c¸ok alanda ilerlemeler kaydedilecek. Osaka'da gerc¸ekles¸tirilen G20 zirvesinden bunun ilk sinyalleri geldi. Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın gerek Trump gerekse Putin'le yaptıgˆı go¨ru¨s¸meler oldukc¸a pozitif bir havada gec¸ti. Zirvenin ardından C¸in'e gec¸en Tu¨rk heyeti orada da verimli temaslarda bulundu.

Bu ay Kriter'de G20 zirvesinin değerlendirmesini Kemal I·nat yaptı. Tu¨rkiye- C¸in ticari ilis¸kilerini de Deniz İstikbal analiz etti.

Bo¨lgemizde birc¸ok gelis¸me aynı anda yas¸anıyor. Dogˆu Akdeniz'deki gerilimi Nurs¸in Ates¸ogˆlu Gu¨ney degˆerlendirdi. ABD ile I·ran arasında yas¸ananları da Mustafa Caner yazdı. Libya'daki son durum ve Tu¨rkiye'nin politikasını Emrah Kekilli kaleme aldı. Sudan'da darbe sonrası durumu Serhat Orakc¸ı inceledi. Makedonya'daki sec¸imleri de Zeynep Bayramogˆlu yorumladı. Mısır'ın sec¸ilmis¸ ilk Cumhurbas¸kanı Mursi'nin vefatını Abdullah Aydogˆan Kalabalık yazıya do¨ktu¨.

Bu¨tu¨n bu gelis¸meler kars¸ısında Tu¨rkiye pozisyonunu gu¨c¸lendirecek o¨nemli adımlar atmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bo¨lgesine gerc¸ekles¸tirilen Penc¸e Harekatı'nı Necdet O¨zc¸elik yazdı. Bu ay gelmesi beklenen S-400'lerle ilgili son durumu Yusuf Alabarda ve Talha Ko¨se yazılarında degˆerlendirdiler.

Temmuz'un bir digˆer gu¨ndem maddesi kus¸kusuz 15 Temmuz darbe giris¸imi. Dosyamızda 15 Temmuz'la ilgili birc¸ok konuyu ele aldık. FETO¨ yargılamalarından o¨rgu¨tu¨n yurt dıs¸ı yapılanmasına, muhalefet ile FETO¨'nu¨n so¨ylemsel birligˆinden 15 Temmuz'la ilgili eksik kalan c¸alıs¸malara kapsamlı analizleri dosyamızda okuyabilirsiniz. Dosya yazarları arasında Bu¨nyamin Bezci, Ferhat U¨nlu¨, Abdurrahman S¸ims¸ek, Nazif Karaman, Murat Aslan, M. Erkut Ayvaz, Taha Dagˆlı, Hakan C¸opur, Asım O¨z, Necati Su¨mer, Zafer Topalogˆlu ve Yusuf O¨zkır yer alıyor. 15 Temmuz kitaplarını ise Mehmet Akif Memmi hatırlattı

23 Haziran'da yapılan I·stanbul sec¸iminin sonuc¸larını Ali Aslan'la konus¸tuk. I·stanbul sec¸imine dair degˆerlendirmeleri Nebi Mis¸, Hazal Duran, Baki Laleogˆlu, Atilla Arkan, Seca Toker ve Kevser Hu¨lya Akdemir kaleme aldılar.

Son olarak Nesibe Kurt Konca ac¸ıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni ele alırken Mevlu¨t Tatlıyer de ekonomide alternatif finansal sistemleri degˆerlendirdi.