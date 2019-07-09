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Bir taciz itirafı da ’dan

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Giriş Tarihi: 9.7.2019
Bir taciz itirafı da Sarah Jessica Parker’dan
Dünyaca ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker, kariyerinin erken dönemlerinde "büyük bir film yıldızı" tarafından "uygunsuz davranışlara" maruz kaldığını itiraf etti. Kariyerinin başında cinsel tacize maruz kaldığını söyleyen Parker, olayın hangi projede yaşandığını ve bu kişinin kim olduğuna dair daha fazla bilgi vermedi. Yıldız oyuncu "Dürüst olmak gerekirse, o zamanlar neden daha cesur davranmadığımı bilmiyorum" dedi. Parker ayrıca film sektöründeki değişimi desteklemeye kararlı olduğunu belirterek, ücret eşitliği, güvenli çalışma ortamları ve sektördeki kadınlar için daha iyi bir eğitim çağrısında bulundu.
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Bir taciz itirafı da Sarah Jessica Parker’dan
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