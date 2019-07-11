ABD’ye yanlış adım uyarısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un Türkiye'nin S-400 tedariki hakkındaki açıklamasına ilişkin, "ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığını bildiren Sözcü Aksoy, "Türkiye'yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır" değerlendirmesinde bulundu.



'KOŞULLAR ORTADA'

Trump'ın da G20 Zirvesi'nde bunu teyit ettiğini ve Türkiye'ye adil muamele yapılmadığını açıkça belirttiğini hatırlatan Aksoy, şöyle devam etti: "Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz."







AVRUPA'NIN YARAMAZ ÇOCUĞU YUNANİSTAN

Ankara, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak yürüttüğü faaliyetleriyle ilgili ifadelerine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığı haklarını koruduğu gibi, Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türklerini hidrokarbon kaynakları konusunda gelir paylaşımı dahil karar alma mekanizmalarına dahil etmediği ve haklarını garanti altına almadığı sürece, Ada'nın etrafında Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını da savunmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamada "Avrupa'nın şımarık çocuğu" unvanı esasen Yunanistan'a aittir. Avrupa'nın haylaz çocuğu ise, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olan ve Yunanistan'la birlikte yıllardır Doğu Akdeniz'i istikrarsızlığa sürükleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimidir" denildi. Dendias "Türkiye Doğu Akdeniz'in haylaz çocuğu olmayı bırakmalı" demişti.

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