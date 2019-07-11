Papua Yeni Gine’de kabile çatışması: 24 ölü

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Papua Yeni Gine'nin (PNG) Hela eyaletinde, kabileler arasında çıkan çatışmada 24 kişi hayatını kaybetti. Aralarında kadınların ve çocuklarında bulundu katliamda, ölen kadınlardan 2'sinin hamile olduğu bildirildi. Kabileler arasında daha önce yaşanan husumetlerden kaynaklı olduğu belirtilen cinayetlerle ilgili açıklama yapan PNG Başbakanı James Marape, katliamı gerçekleştirenlerin ölüm cezasına çarptırılacaklarını kaydetti. Marape, eyalette yaşayan 400 bin kişinin güvenliğini 60 polisin sağladığına dikkat çekti.