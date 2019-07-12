Afrin ve Haseke'deki saldırıların hedefi ne?

Terör örgütü PKK/ YPG Suriye sınırında bombalı saldırılarını artırdı. Terör örgütünün Afrin ve Haseke'de sivillere düzenlediği bombalı saldırlarını hedefleri neler? Terör örgütü saldırılarını neden artırdı? Terör ve Güvenli Uzmanı Coşkun Başbuğ, terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin Afrin ve Haseke'de düzenlediği bombalı saldırlarını hedefleri hakkında A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜ SİVİLLERİ HEDEF ALDI!

Suriye'nin Afrin ilçe merkezinde bomba yüklü yakıt tankerinin patlaması sonucu en az 11 sivil öldü, en az 45 sivil yaralandı. Afrin ilçe merkezinin güneyindeki Tirende mevkisinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi. Patlama sırasında bombanın tesirinin yanı sıra tankerden saçılan mazot da yangına yol açtı.

Çevrede büyük zararın meydana geldiği saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti, en az 45 sivil yaralandı. Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'lılardan arındırmıştı ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde halen mevcut olan terör örgütü, Afrin'de zaman zaman terör saldırıları düzenliyor.

HASEKE'DE PATLAMA!

Suriye'nin Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin yarandığı öğrenildi. Suriye devlet televizyonu da 11 kişinin yaralandığını doğruladı. Patlama sonucu birçok araç kullanılamaz hale gelirken, patlamanın bölgedeki Meryem Ana Kilisesi'nin önünde gerçekleştiği kaydedildi. Bombalı saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.