DGS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2019?

Dikey Geçiş Sınavı sınavının ÖSYM tarafından gerçekleştirilmesinin ardından sınava giren öğrenciler, DGS sonuçları açıklandı mı ve tercihleri ne zaman başlıyor? sorularıyla yoğun olarak araştırma yapıyor. Sınav sonuçları ve diğer tüm merak edilenler hakkında tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki DGS sonuçları açıklandı mı ve ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman başlıyor 2019? İşte tüm detaylar...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;