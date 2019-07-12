Kanuni’nin türbesinin çevresine kasaba kurulmuş

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Macar tarihçi ve arkeologların 2013'te başlattığı Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı projesinde sona gelindi BBC Türkçe'nin haberine göre Kanuni Sultan Süleyman'ın 1566'da Zigetvar Kalesi kuşatması sırasında ölmesiyle geçici olarak toprağa verildiği mezar, Üzüm Tepesi'ndeydi. Kalenin ele geçirilmesinin ardından da padişahın naaşı İstanbul'a nakledilmişti. Araştırma ekibi, bu tepenin aynı zamanda karargâhın ve padişah otağının kurulduğu yer olduğunu gün ışığına çıkardı. Pecs Üniversitesi'nden Dr. Norbert Pap öncülüğünde başlatılan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Macar Bilimler Akademisi'nin (MTA) finansman ve bilimsel desteğiyle süren çalışmalarda, sadece türbenin yeri tespit edilmedi, o güne kadar bilinmeyen bir kasabayı da ortaya çıkardı. İzler, araştırmacıları türbe etrafında Osmanlı tarafından kurulan bir kasabaya götürdü. Kasabının, etrafı hendek ve duvarlarla çevirili merkezinde bir türbe, bir tekke, bir cami ve bir kışla vardı.1664'te Evliya Çelebi, seyahatnamesinde kasabadaki binaların bir kısmının inşasının devam ettiğini yazdı. 1683'te Viyana seferi yolunda Kara Mustafa Paşa da burayı ziyaret etti ve hemen türbenin yanındaki binada konakladı. 2019 bitmeden, Türkiye ve Macaristan'dan devleti temsilen üst düzey katılımın da gerçekleşeceği bir törenle, Kanuni Sultan Süleyman türbesinin resmen açılışının yapılması planlanıyor. Macar bilim insanları Zigetvar'dan sonra şimdi de Mohaç'ta Kanuni Sultan Süleyman'ın izini sürüyor.