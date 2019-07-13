Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Prizrenliler Srebrenitsa kurbanları için yürüdü

Prizrenliler kurbanları için yürüdü

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019
Prizrenliler Srebrenitsa kurbanları için yürüdü
Kosova halkı Srebrenitsa katliamının kurbanlarını unutmadı. Prizren'de Srebrenitsa için "Barış Yürüyüşü" düzenlendi. Farklı topluluklardan vatandaşların katıldığı yürüyüşte "Srebrenica'yı Unutma" yazılı pankartlar taşındı. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, "Srebrenitsa katliamında hayatını kaybeden 8 bin 372 kişiyi hatırlamak ve kurbanların yakınlarının acılarını paylaşmak için yürüyüşe katıldık" dedi. Haskuka, bu acı olayın yıldönümünde bir daha böyle bir katliamın dünyanın herhangi bir ülkesinde tekrarlanmamasını temenni etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prizrenliler Srebrenitsa kurbanları için yürüdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN