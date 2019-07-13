Prizrenliler Srebrenitsa kurbanları için yürüdü

BUGÜN NELER OLDU

Kosova halkı Srebrenitsa katliamının kurbanlarını unutmadı. Prizren'de Srebrenitsa için "Barış Yürüyüşü" düzenlendi. Farklı topluluklardan vatandaşların katıldığı yürüyüşte "Srebrenica'yı Unutma" yazılı pankartlar taşındı. Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Mytaher Haskuka, "Srebrenitsa katliamında hayatını kaybeden 8 bin 372 kişiyi hatırlamak ve kurbanların yakınlarının acılarını paylaşmak için yürüyüşe katıldık" dedi. Haskuka, bu acı olayın yıldönümünde bir daha böyle bir katliamın dünyanın herhangi bir ülkesinde tekrarlanmamasını temenni etti.