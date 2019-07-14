Erdoğan ve Putin’in ortak başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatına dün de devam edildi. Önceki başlayan ilk sevkiyat dünya basınında geniş yankı buldu. ABD ve Batı basının Türkiye'nin yaptırım baskılarına meydan okuyarak S-400 kararından vazgeçmediğine vurgu yapıldı. Haberlerde ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede S-400 konusunda yaptırım uygulamayı düşünmediğini belirtmesine de dikkat çekildi.S-400'lerin Türkiye ulaşması Rus basınında da geniş şekilde işlendi. TürkRus.com sitesindeki habere göre Rusya'nın en yüksek tirajlı gazetesi Moskovski Komsomolets'te yer alan analizde, "S-400'lerin Türkiye'ye teslim edilmesi, Rusya ve Türkiye'nin, ABD ile NATO'nun ortaya koyduğu eşsiz baskılara karşı elde ettikleri ortak zafer" yorumu yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı bünyesindeki Toplum Konseyi'nin üyesi askeri uzman Ruslan Puhov, "Bu (S-400'lerin teslimatı) sadece askeri ve teknik işbirliği değil, devletlerarası ilişkiler açısından da eşsiz bir olay. Bu ortak zafer Moskova ve Ankara'yı askeri işbirliği alanında kuşkusuz yakınlaştıracaktır" değerlendirmesinde bulundu. Kommersant FM'in siyasi yorumcusu Dmitri Drize ise, "Erdoğan, ciddi saldırılara rağmen bu kararda ısrarcı oldu ve Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Erdoğan için S-400 siyasi bir zafer demek" değerlendirmesini yaptı.Türkıye'ninRusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine karşı çıkan ABD ve Batı, Ankara'yı birçok konuda yalnız bıraktı:2014 - 2015: ABD, Suriye'de terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'yi açıkça desteklemeye başladı.Ağustos 2015: ABD, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ortak operasyon tekliflerini görmezden geldi.2015: ABD, Türkiye'nin Patriot sistemini satın alma talebini reddetti.Ekim 2015: ABD - Almanya, Türkiye'deki füze savunma sistemlerini çekti.Kasım 2015: Türkiye, hava sahasını ihlal eden Rus uçağını düşürdüğünde; ABD, NATO ve Avrupalı ülkeler Türkiye'nin yanında yer almadı. Almanya, Suriye'de Rusya ile yaşanacak gerileme NATO'nun dahil olmayacağını açıkladı.2016: Batı'dan savunma sistemleri, Suriye krizi, YPG ve DEAŞ konularında destek alamayan Türkiye, Rusya ile masaya oturdu. Ankara, Rusya'nın S-400 teklifini değerlendirmeye başladı.Temmuz 2016: FETÖ'nün darbe girişimine karşı Türkiye'ye en büyük desteği Rusya verdi. ABD ve Batı, Türkiye'yi bir kez daha yalnız bıraktı.Nisan 2017: Türkiye, S-400 anlaşmasını imzaladı. Ardından ABD, her konuda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalıştı.Haziran 2019: ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede S-400 alımında suçlunun kendisinden önceki Beyaz Saray yönetiminde olduğunu söyledi.