‘Petrol ihracatına devam edeceğiz’

BUGÜN NELER OLDU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu İran petrol tankerini alı koymasıyla başlayan İran-İngiltere krizini çözmek üzere telefonda görüştü. Zarif, görüşmede "Şartlar ne olursa olsun İran petrol ihracına devam edecektir. İngiltere hükümeti, İran petrol tankerinin yasa dışı bir şekilde alıkonulmasına son verilmesi konusunda şimdiye kadar gerekli adımları atmalıydı" dedi.İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise, el konulan petrol tankerinin Suriye'ye gitmeyeceği garantisini vermesi halinde tankerin serbest bırakılabileceğini söyledi. Jeremy Hunt, Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde meslektaşının kendisine, Tahran'ın meseleyi çözmek istediğini ve tansiyonu yükseltme amacı taşımadığını söylediğini bildirdi.