Türkiye’ye S-400 övgüsü

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Rusya'dan teslimat süreci başlayan Hava Savunma Sistemi S-400'lerin 2. kısmının Türkiye'ye ulaşması, Rus basınında "Washington'un tehditleri S-400 alımını durduramadı" başlıklarına neden olurken, Rus siyasileri de Türkiye'yi takdir etmeye devam ediyor.ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım planlarını eleştiren Rus senatör Aleksey Puşkov "S-400 sistemi alınmasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD'nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO'nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler" dedi. Rusya Federasyonu Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky ise Rusya'nın Ortadoğu'daki işbirliklerinin devam edeceğini belirterek, "Türkiye'nin bunun ilk işareti. Rusya'nın S-400 ve daha gelişmiş savunma sistemleri kesinlikle bölgede yer almaya devam edecek. Yakın görüşmelerimiz var, büyük hacimlerde işbirlikleri düşünüyoruz" diye konuştu.Rus medyası da Ankara'nın ABD'nin olağanüstü baskısına rağmen geri adım atmamasının nedenlerindne birinin de S-400'lerin rakiplere göre çok daha ucuz ve teknolojik olarak daha üstün olmasından kaynaklandığını vurguladı. S-400 alımını manşetlerine taşıyan Rus gazetelerinin konuya ilişkin manşetlerinden birkaçı şöyle: "NATO'ya inat", "Türkiye sevinir, ABD dirseklerini ısırır", "Washington'un tehditleri S-400 alımını durduramadı." Öte yandan İranlı siyaset bilimcisi Prof. Dr. Sadık Zibakelam de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Washington yönetiminin tüm muhalefetine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması, bu iddiaları boşa çıkartmıştır" ifadelerini kullandı.