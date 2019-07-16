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ABD 'ndan gecikmeli "" mesajı

ABD , Fetullahçı Terör Örgütünün () 'daki darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin bir gün sonra açıklama yayımladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 22:35 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 22:41
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gecikmeli 15 Temmuz mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, AA muhabirinin sorusu üzerine, Türkiye'deki darbe girişiminin üçüncü yıl dönümüne ilişkin gecikmeli bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, 2016'da Türkiye'de yapılan darbe girişiminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin dost ve sevdiklerine en derin başsağlığı dileklerini sunuyor." ifadelerine yer verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirildiği açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

"Bu başarısız darbe girişimi, demokrasinin korunması ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak için gösterilen azim ve güvenceye dair kesin bir hatırlatma idi. ABD olarak, Türk halkına ve demokratik kurumlarına olan kararlı desteğimizi teyit ediyoruz."

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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gecikmeli "15 Temmuz" mesajı
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