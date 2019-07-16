IMF Direktörü Lagarde 12 Eylül'de görevini bırakacak

LARGARDE'NİN

DAVİD

LİPTON

SARKOZY

BUGÜN NELER OLDU

IMF Yönetim Kurulu şimdi yeni bir genel direktör seçmek için gerekli süreçte ilerleme konusunda için gerekli adımları atabilecek" ifadelerini kullandı.IMF Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada ise, Genel Direktör Christine Lagarde'nin istifasının kabul edildiği ve yerine geçecek kişinin seçilmesi için aramaların başlatıldığı bildirildi. Resmi açıklamada, "IMF Yönetim Kurulu, Genel Direktör Christine Lagarde'nin 12 Eylül 2019 tarihi itibariyle istifasını kabul etti. Lagarde tarafından verilen bu kararla, IMF Yürütme Kurulu bir sonraki Genel Direktörü seçme sürecini derhal başlattı. Genel Direktör Vekili olarak görevinde devam eden David Lipton'a da son derece güveniyoruz" denildi.Nicolas Sarkozy Fransız kabinesinde bakanlık yapan Lagarde, 2011'den bu yana IMF'nin başında bulunuyor. Avrupa Konseyi, ECB adaylığını onaylarsa, Avrupa Merkez Bankası'nın ve euro bölgesinin para politikalarında sorumlu ilk kadın lider olacak. Uluslararası finans çevreleri tarafından "rock yıldızı" olarak tanınan 63 yaşındaki Lagarde, siyasete atılmadan önce avukatlık yapıyordu.