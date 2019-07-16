Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > İran AB'ye çağrı yaptı: ABD'ye baskı yapın

'ye çağrı yaptı: ABD'ye baskı yapın

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Avrupa Birliği () ülkelerinin İran yerine yaptırımlarını sona erdirmesi için ABD'ye baskı yapması gerektiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 21:18
İran AB'ye çağrı yaptı: ABD'ye baskı yapın

Başkent Tahran'daki bir programda konuşan Cihangiri, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cihangiri, nükleer anlaşmanın devam etmesi ve kalıcı olması için AB ülkelerinin vaatlerini yerine getirmesi gerektiğini belirterek, bu ülkelerin İran'a değil yaptırımları sona erdirmesi için ABD yönetimine baskı yapmasını istedi.

İran'a yaptırımların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Cihangiri, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi çok kolay, birkaç saat içinde bunun kararını verebiliriz. İran'ın taahhütlerini tam olarak yerine getirebilmesi için anlaşmaya taraf diğer ülkelerin de vaatlerini pratiğe geçirmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İran AB'ye çağrı yaptı: ABD'ye baskı yapın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN