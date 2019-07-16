Trump Pentagon'u S-400 konusunda engelledi! Açıklama yaptırmadı

Akşam'ın haberine göre, ABD ile Türkiye arasında uzun süredir problem olan S-400 konusu, Trump'ın G-20 zirvesinde söylemiş olduğu 'Türkiye'ye adil davranılmadı' ifadeleriyle farklı bir boyuta taşındı. Haberde, ilk S-400 sevkıyatının Türkiye'ye ulaşmasının ardından, Pentagon Türkiye-ABD ilişkilerini dönülmez bir noktaya taşıyacak basın açıklaması yapmak istedi ancak Başkan Trump, "Bu kez değil" diyerek toplantı yapılmamasını söyledi.

TOPLANTI İPTAL EDİLDİ

S-400'lere ilişkin basın açıklaması düzenlemek isteyen ve bunu Beyaz Saray'a bildiren Pentagon, Trump'tan cevap bekledi. Cevap gelmeyince, toplantı iki kez ertelendi. Sonunda Trump'ın cevabı 'Açıklama yapmayın' oldu. Böylece Pentagon basın toplantısını iptal edildiğini muhabirlere bildirdi. Trump, ABD'nin S-400'lere ilişkin farklı bir tavır takınacağının sinyallerini G-20'de vermişti.