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’ta 82 göçmenin cesedine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 16.7.2019
Tunus’ta 82 göçmenin cesedine ulaşıldı
Tunus Kızılayı yetkilisi Munci Selim, bir hafta süren arama çalışmalarının ardından, 3 Temmuz günü batan gemide bulunan 82 mültecinin cesetlerinin bulunduğunu bildirdi. 86 Afrikalı göçmeni taşıyan tekne geçtiğimiz hafta Libya kıyılarında batmıştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Tunuslu balıkçıların dört göçmeni kurtardığını ancak bunlardan birisinin daha sonra hayatını kaybettiğini bildirmişti. Geçtiğimiz Mayıs ayında da Libya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 65 göçmen, teknelerinin batması sonucu Tunus kıyılarında boğularak can vermişti.
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Tunus’ta 82 göçmenin cesedine ulaşıldı
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