Berlin’de 251 şehit için unutulmaz tören

BUGÜN NELER OLDU

Hain darbe girişiminin üçüncü yılında Berlin, hafızalardan çıkmayacak bir anma törenine tanık oldu. Hacivat Sanat ve Kültür Derneği, tarihi Brandenburg Kapısı ünündeki meydanı 251 şehit için Türk bayrağına sarılı sembolik tabutla donattı. Ellerinde Türk bayrakları ile meydana akın edenler, 251 vatanseveri şehit eden FETÖ'cüleri lanetledi. Programı gerçekleştiren dernek başkanı Bilgili Üretmen, "Ses getirecek bir anma töreni gerçekleştirmek istedik. Almanya'ya 'Bu darbecileri bu hainleri burada barındırmayın, Türkiye'ye iade edin' mesajı veriyoruz" dedi. Üretmen, Almanya'daki Türklerin milli iradeye nasıl sahip çıktığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini de ifade etti.Köln Başkonsolosluğu'nun düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde konuşan Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes ise, Almanya'ya FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmaları çağrısı yaptı. Erciyes, konuşmasında FETÖ'cüler ile PKK'lıların Almanya'da korunup kollandığına değinirken, "Bu ilişkilerimize zarar veriyor" dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Almanya temsilciliği, hain darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medyadan algı operasyonuna kalkıştı ve "Darbe girişiminin üçüncü yılında Almanya'ya sığınan mağdur sayısı 27 bin oldu" dedi. FETÖ'cüler sosyal medyadaki propagandalarında SABAH ve Almanya'daki bazı Türk kurumlarını hedef gösterdi.Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Frankfurter Allgemeine (FAZ) adlı gazeteye 15 Temmuz 2016'da yaşananlar ile ilgili makale kaleme aldı. Gazete, büyükelçiliğe makalenin salı günü yayınlanabileceğini iletti ve "Yayın kurulumuzda makale ele alınacak" cevabı verdi. Kurul, makaleyi okuyunca son anda yayına koymaktan vazgeçti. Gerekçe olarak ise, "Yenilik yok" bahanesi uyduruldu. Aydın makalede FETÖ'nün nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu, Almanya'nın bu vahşi örgüte nasıl sahip çıktığını yazıp, "FETÖ mensupları, Almanya'yı dünyadaki en büyük güvenli limanları olarak algılamaktadır" diyordu. Saptamalar FETÖ'yü kollayan Alman medyasının işine gelmedi./BERLİN-/ KÖLN-/ FRANKFURT