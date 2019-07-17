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Son dakika haberi: 1,4 milyon kişi uzaylıları görmek için askeri üssü basacak!

ABD'de bulunan 'daki gizli üs ile ilgili son dakika haberi geldi. Uzaylıların tutsak tutulduğu iddia edilen Nevada'daki 51. Bölge için Facebook üzerinden yayınlanan çağrıya 1,4 milyon kişi yanıt verdi. 1,1 milyon kişi ise katılma ihtimali olduğunu bildirdi. Eğer çığ gibi büyüyen çağrıya gelen yanıtlar gerçekleşirse, yüzbinlerce kişi uzaylıları görmek için ABD askeri üssünü basacak. İşte uzun yıllardır gizemini koruyan 51. bölgeye yapılacağı iddia edilen baskın ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 12:15
Son dakika haberi: 1,4 milyon kişi uzaylıları görmek için askeri üssü basacak!

Amerika Birleşik Devletleri 'da bulunan 51. Bölge ile ilgili son dakika haberi geldi. 1,4 milyon kişi 20 Eylül için planlanan baskına katılacağını, 1,1 milyon kişi de "katılmayı düşünebileceğini" yazınca Hava Kuvvetleri, halka çölün ortasındaki "Area 51" üssünden uzak durmaları çağrısında bulundu. Hava Kuvvetleri Sözcüsü, New York Times gazetesine açıklamasında üs bölgesine girmenin tehlikeli ve yasak olduğunu belirterek "Hava Kuvvetleri, Amerika ve varlıklarını korumaya hazırdır" dedi.

Üssün çevresindeki "Yasak bölge" tabelalarında üsse girmeye çalışanlara karşı güç kullanılabileceği uyarısının yer aldığı belirtiliyor.

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Son dakika haberi: 1,4 milyon kişi uzaylıları görmek için askeri üssü basacak!
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