Tokyo’yu terk edene 5 bin 500 dolar

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Japonya'nın 13.2 milyon nüfuslu başkenti Tokyo'da yaşam koşullarının giderek zorlaşması nedeniyle hükümet yetkilileri bu duruma bir çözüm üretmeye çalışıyor. Bu kapsamda ülkenin en kalabalık ve en pahalı kenti olan Tokyo'dan ülkenin Aichi bölgesine göç edecek her bireye 5 bin 500 dolar verilmesi kararı alındı. İki kişi göç edecekler için bu bedel 9 bin 260 dolara çıkarken, daha kalabalık bir aileyle göç etmek isteyenleri ise giderek artan bir ödül bekliyor. Ülkedeki sosyo-ekonomik dengeye olumlu bir katkı yapması planlanan bu kampanya, Aichi bölgesindeki 49 kenti kapsıyor. Japon yetkililer Tokyo'da 50 metrekarelik ortalama bir dairenin bin 200 dolar olduğunu, Aichi'de ise bu fiyatın 685 dolara düştüğünü hatırlatarak, bölgenin ada ülkesinin ortasında bulunmasının da önemli bazı bölgelere ulaşım kolaylığı sağladığının altını çiziyor.