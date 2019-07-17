Washington Post’ta 15 Temmuz ilanı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Yönetim Kurulu imzasıyla "Fetullah Gülen ve Kültünün Suçları İçin Adalet İstiyoruz" başlıklı ilan yayımlandı. İlanda, "ABD Mahkemesinin, 1993'te Dünya Ticaret Merkezi'nin bombalanmasında Şeyh Ömer Abdel-Rahman'ın vaazlarıyla takipçilerini yönlendirdiği sonucuna varması gibi Gülen'in de vaazlarıyla bu şiddete neden olduğuna inanıyoruz" ve "ABD, Gülen'in Türkiye'ye iadesini geciktirdiği her geçen gün, Türk insanının 15 Temmuz 2016'da yaşadığı dehşete karşılık adalet arayışını reddediyor" ifadelerine yer verildi.