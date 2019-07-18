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S-4002lerin teslimat süreci hakkında net tarih!

Rusya Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'ye 2019 yılının sonuna kadar tüm hava savunma sistemlerini tedarik edeceğini belirtti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 17:49
S-4002lerin teslimat süreci hakkında net tarih!

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rusya'nın Türkiye'ye 2019 yılının sonuna kadar tüm S-400 hava savunma sistemlerini tedarik edeceğini belirtti.

Borisov, Moskova'nın programa uygun ve her bir parçayı geciktirmeden teslim ettiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı açıklamalarında "Türk uzmanlarının eğitimi de dâhil olmak üzere sözleşmenin uygulanması bu yıl kesinlikle tamamlanacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı, ABD'nin, S-400'ü satın alma kararı nedeniyle Ankara'ya baskı uyguladıklarını ve ayrıca Türkiye hükümetini tehdit ettiklerini ve onlara şantaj yaptığını sözlerine ekledi. Borisov açıklamalarında, "Ancak, Türkiye'nin kararlarında çok tutarlı olduğunu söylemeliyim" ifadelerine yer verdi.

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S-4002lerin teslimat süreci hakkında net tarih!
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