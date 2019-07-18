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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı 'a, 'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyede bulundu

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 02:55
Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Erdoğan'a taziye telefonu

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Abdulmehdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak Erbil'de dün düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyede bulundu.

Abdulmehdi, Erdoğan'a, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih adına da taziyelerini iletti.

Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.

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Irak Başbakanı Abdulmehdi'den Erdoğan'a taziye telefonu
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