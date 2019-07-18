NYT: Erdoğan bağımsız ve güçlü Türkiye istiyor

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Türkiye'nın S-400 kararını yorumlayan Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, "Anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sömürgeci Batılı güçlere karşı, bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma konusundaki kararlılığının göstergesi" dedi. ABD Başkanı Donald Trump'a muhalefetiyle tanınan NYT, S-400 savunma sistemi anlaşmasıyla, Türkiye'nin ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiğini yazdı. Rus hava savunma sistemi S-400'ün satın alınmasıyla ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kopmasa da yeniden şekillenebileceğini kaydeden gazete, anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'sömürgeci Batılı güçlere karşı, bağımsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma konusundaki kararlılığını gösterdiğini' vurguladı. Haberde, Türkiye'nin müttefiki Washington ile ilişkileri gerilirken, Moskova ile geliştiğine vurgu yaptı. NYT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlediği diplomasiye ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan, 17 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi, kendine göre, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD ile rekabet edebilecek kadar, daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştı. Çift taraflı kurduğu ilişkiler ile kimin tarafını tuttuğu konusunda Avrupa ile Amerika'yı afallatıyor. Oysa bunun yanıtı kısa, kendi tarafını tutuyor."