Türk diplomat Erbil’de şehit oldu

Kuzey Irak'ın Erbil kentindeki bir restorana düzenlenen saldırıda, Türkiye Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse (36) diplomat şehit oldu. Saldırıda Beşdar Ramazan (18) ve Neriman Osman adındaki 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetti. Olayın terör saldırısı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmazken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Erbil'de Türk konsolosluk çalışanlarının olduğu restorana hain saldırı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, menfur saldırıyla ilgili şöyle konuştu:



'GEREKİRSE HEYET GÖNDERİRİZ'

"Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir arkadaşımız bir lokantada yemeğini yerken 3 kişi tarafından saldırıya uğruyor. Çalışma arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Saldırganlar yine yan masada Iraklı 2 kişiye daha saldırıyorlar. Hem Bağdat ile hem Erbil ile temas halindeyiz. Saldırganların yakalanması ve arkasında ne var bunların detayları ile ortaya çıkması için temaslarımızı sürdürüyoruz. İstihbaratımız ve diğer arkadaşlarımızla da aynı şekilde süreci birlikte yürütüyoruz. Gerekirse heyet de göndeririz."







Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Milletimizin başı sağolsun" denildi.

Şehit diplomat Osman Köse'nin şehadet haberi memleketi Mersin'deki babaevine ulaştı. 2 çocuk babası Köse'nin eşinin Ankara'da oturduğu öğrenildi. Şehit Köse için bugün Ankara'da tören düzenleneceği, ardından da Mersin'de toprağa verileceği bildirildi.



ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan diplomatik kaynaklar saldırının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarını başarılı şekilde sürdürdüğü, kapatılan Musul Konsolosluğu'nun yeniden açılmasının gündemde olduğu, Irak Başbakanı'nın Ankara'yı ziyaret ettiği bir döneme denk gelmesine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbil saldırısına kınama mesajı

BAŞKAN ERDOĞAN SALDIRIYI KINADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erbil'deki saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, mesajında, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir" dedi. Irak Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak detayların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Saldırıya ilişkin dünyanın çeşitli ülkelerinden de taziye ve kınama mesajları geldi.



DÜNYADAN MESAJLAR

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, "Kalben ve tüm dualarımızla Türkiye'nin yanındayız" mesajını verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı saldırıyı en ağır şekilde kınadıklarını bildirirken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı "Bir diplomatin öldürülmesi alçaklık ötesidir" açıklaması yaptı. İran da terörizme karşı ortak mücadeleye dikkat çekti.