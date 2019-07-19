Kayıp Truva British Museum’da!

British Museum'a 150 yıl önce satılması teklif edilen ancak o dönemin koşullarında maliyetli bulunan ve Truva'ya (Troya) ait olan kültürel varlıklar, İngiliz petrol şirketi BP sponsorluğu ile British Museum'da sergilenecek. Berlin Müzesi'nde bulunan 100 Troy hazinesinin, İngiltere'deki Ashmolean Müzesi, Danimarka Ulusal Müzesi ve diğer kaynaklardan 200 adet olmak üzere toplam 300 parça tarihi eser sergilenmek üzere British Museum'a getirilecek. Sergi, yalnızca 1870-90 yıllarında kazılan Truva arkeolojik bulgularını sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Homerik efsanesinin son yüzyıllarda ve kendi zamanlarımızda nasıl yorumlandığına da ışık tutuyor. Schliemann, Osmalı İmparatorluğu döneminde yapmış olduğu kazı çalışmaları sırasında bugünkü Troya Antik Kenti'nin kurulduğu Hisarlık'takı kazı alanında bulduğu Troy'a ait parçaları hukuk dışı yollarla gizlice Atina'ya kaçırmıştı. Schliemann, Osmanlı İmparatorluğu'ndan gizlice kaçırdığı Troy hazinesini yurtdışında müzelere satmayı denemiş ancak elindekilerin gerçek olduğuna dair bir kanıta sahip olmadığı için başaramamıştı.

Schliemann'ın Atina'ya kaçırdığı hazineler, Osmanlı Devleti'nin kendi topraklarından çıkarılıp kaçırılan eserleri geri almak için açtığı ilk dava olması açısından büyük önem taşıyor.

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