Suudi Arabistan’a silah satışı 3’üncü kez engellendi

BUGÜN NELER OLDU

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın iki kez veto ettiği ABD'nin Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı silah satışını engelleyecek 3 tasarıyı tekrar onayladı. Oylamaya ilişkin açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, Körfez Bölgesi'ndeki ABD müttefiklerinin Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından tehdit altında olduğunun farkında olduğunu ancak yapılan insan hakları ihlallerini de göz ardı edemeyeceklerini vurguladı.Dört Cumhuriyetçi vekilin de desteklediği, El Kaide ile savaşanlar hariç, Körfez'deki tüm güçlerin 30 gün içinde geri çekilmesi öngören tasarı, Trump'a üçüncü kez gönderilecek.ABD'li senatör Chuck Schumer, FBI ve Federal Ticaret Komisyonu'nun popüler "yaşlandırma" programı Rus FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini, uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını söyledi.