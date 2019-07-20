Trump, Müslüman vekile iftirada sınır tanımadı

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ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partili Müslüman vekil İlhan Ömer'e karşı iftiralarını sürdürüyor. Trump, son olarak Ömer'in erkek kardeşiyle evlendiğini iddia etti. Kuzey Carolina, Greenville'deki bir kampanya toplantısı sırasında konuşan Trump, İlhan Ömer için "Onun hakkında kardeşiyle evlendiğine ilişkin iddialar var. Erkek kardeşiyle evli olduğu söyleniyor. Bu konuda bir şey bilmiyorum" dedi. Trump, "Kardeşiyle evli olduğunu duydum. Bana bunun hakkında bir soru soruyorsun. Bilmiyorum, ama eminim buna bakacak birileri var" dedi. Geçen hafta sonunda aralarında Ömer'in de bulunduğu Demokrat Partili 4 Kongre üyesinin kendisini ve ABD'yi "alçakça" eleştirmekle suçlayarak, "Bu insanların nereden geldiğini bile bilmiyorum" demişti.