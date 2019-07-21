Arabistan’dan ABD askerlerine onay

BUGÜN NELER OLDU

SuudiArabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesine Amerikan kuvvetlerinin girişini onayladı. Suudi Arabistan haber ajansının Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Kral Selman, bölgenin güvenliği ve istikrarının savunulması, barışın garanti altına alınmasında ortak çalışma düzeyinin yükseltilmesi amacıyla ülkeye Amerikan kuvvetlerinin girişine ilişkin karara onay verdi. Kaynak, kararın iki ülke arasında ortak iş birliğine dayanarak alındığını, her iki ülkenin de bölgenin güvenliği ve istikrarını korumak ve güçlendirmek yönünde arzulu olduklarını kaydetti.