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İngiltere Maliye Bakanı’ndan canlı yayında ‘istifa’ açıklaması

, Boris Johnson’ın başbakan seçilmesi halinde istifa edeceğini açıkladı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 14:34
İngiltere Maliye Bakanı’ndan canlı yayında ‘istifa’ açıklaması

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Boris Johnson'ın başbakan seçilmesi halinde istifa edeceğini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, bugün canlı yayında yaptığı açıklamayla Boris Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurdu. Hammond, "Kovulmayacağımdan eminim. Çünkü o aşamaya gelmeden istifa edeceğim. Boris Johnson'ın başbakan seçileceği göz önüne alınacak olursa, onun kabinesinde görev alma koşulunun 31 Ekim'de anlaşmasız bir Brexit'i kabul etmeyi içerdiğini anlıyorum. Bu, benim asla imzalayamayacağım bir şey" dedi.

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İngiltere Maliye Bakanı’ndan canlı yayında ‘istifa’ açıklaması
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