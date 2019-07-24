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’de olayı! Bir süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı…

’nin Iowa eyaletinde yaşanan olayı herkesi şaşkına çevirdi. Iowa eyaletinde Council Bluffs adındaki bir şehirde üç yıl önce kapanan bir süpermarkette karşılaştıkları ceset herkesi şoke etti. Aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıkan sonuç ise herkesi şaşkına çevirdi. Ölen kişi 10 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan eski bir market çalışanıydı. İşte akıl almaz ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:49
ABD’de akılalmaz son dakika olayı! Bir süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı…

'nin Lowa eyaletinden gelen haberi herkesi şaşkına çevirdi. Ocak ayında işçiler, artık çalışmayan süpermarketin raflarını ve soğutucularını boşaltırken bir ceset bulmuştu.

Ancak cesedin kimliği, yaşı ve cinsiyeti o sırada tespit edilememişti; aylar süren soruşturma ile cesede uygulanan otopsi ve DNA testi sonucunda cesedin 10 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolan Larry Ely Murillo-Moncada adındaki çalışana ait olduğu ortaya çıktı.

Murillo-Moncada'nın süpermarketteki soğutucuların üzerine çıktığını, ancak oradan soğutucunun arkasına kazara düşerek yaklaşık yarım metre olan soğutucu ve duvar arasına sıkıştığı düşünülüyor.

No-Frills adındaki süpermarket zincirinde çalışırken 28 Kasım 2009 yılında kaybolan Murillo-Moncada dosyasını araştıran polis memuru o sırada bir fırtına olduğunu ve Murillo-Moncada'nın ayakkabısını, çorabını, anahtarını ya da arabasını almadan izini kaybettirdiğini söyledi.

Antidepresan ilaç kullanıyordu

Larry Ely Murillo-Moncada, kaybolduğunda 25 yaşındaydı.

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ABD’de akılalmaz son dakika olayı! Bir süpermarkette bulunan ceset 10 yıl önce kaybolan çalışana ait çıktı…
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